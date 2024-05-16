У Словаччині поліція висунула обвинувачення чоловікові, який стріляв у Фіцо. Йому загрожує довічне

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Денис Шмигаль / Facebook

Словацька поліція 16 травня висунула звинувачення 71-річному Юраю Цінтулі який стріляв у премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

Цінтула з міста Левіце, що на півдні Словаччини, висунули звинувачення в убивстві з метою помсти. У разі визнання винним йому може загрожувати довічне увʼязнення.

Наразі нападник перебуває під вартою в місті Нітра, що на заході країни.

Раніше цього ж дня стало відомо, що Цінтула був членом групи, яка брала участь у протесті проти Фіцо та його уряду 24 квітня. Вони приїхали, щоб підтримати Україну і висловити свою незгоду з позицією Фіцо та його уряду щодо війни в Україні та наміром уряду ліквідувати громадський мовник RTVS і замінити його на проурядовий засіб масової інформації.