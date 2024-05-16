ЄС починає розслідування проти Meta щодо залежності від соцмереж у дітей
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images
Євросоюз розпочинає розслідування проти соціальних мереж Facebook і Instagram на предмет потенційних порушень Закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаних із безпекою дітей. Материнській компанії Meta загрожують великі штрафи.
Про це сьогодні заявили регуляторні органи Євросоюзу, передає Reuters.
За Законом Європейського Союзу про цифрові послуги, який набув чинності минулого року, технологічні компанії зобовʼязані докладати більше зусиль для боротьби з незаконним і шкідливим вмістом на своїх платформах.
Європейська комісія заявила, що вирішила розпочати поглиблене розслідування щодо Facebook та Instagram через занепокоєння тим, що вони не приділяли достатньо уваги ризикам для дітей.
«Комісія стурбована тим, що системи Facebook і Instagram, зокрема їхні алгоритми, можуть стимулювати поведінкові залежності у дітей», — заявила Єврокомісія.
Крім того, Єврокомісія стурбована ненадійністю методів перевірки віку, які впроваджує Meta. Там занепокоєні тим, що діти можуть легко отримати доступ до неприйнятного контенту в соцмережах.
- Наприкінці квітня Meta вже опинилася під прицілом ЄС через занепокоєння в тому, що компанія не робить достатньо для протидії дезінформації з росії та інших країн у соцмережах Facebook та Instagram напередодні вирішальних виборів до Європейського парламенту, які пройдуть 6—9 червня.