ЄС починає розслідування проти Meta щодо залежності від соцмереж у дітей

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Євросоюз розпочинає розслідування проти соціальних мереж Facebook і Instagram на предмет потенційних порушень Закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаних із безпекою дітей. Материнській компанії Meta загрожують великі штрафи.

Про це сьогодні заявили регуляторні органи Євросоюзу, передає Reuters.

За Законом Європейського Союзу про цифрові послуги, який набув чинності минулого року, технологічні компанії зобовʼязані докладати більше зусиль для боротьби з незаконним і шкідливим вмістом на своїх платформах.

Європейська комісія заявила, що вирішила розпочати поглиблене розслідування щодо Facebook та Instagram через занепокоєння тим, що вони не приділяли достатньо уваги ризикам для дітей.

«Комісія стурбована тим, що системи Facebook і Instagram, зокрема їхні алгоритми, можуть стимулювати поведінкові залежності у дітей», — заявила Єврокомісія.

Крім того, Єврокомісія стурбована ненадійністю методів перевірки віку, які впроваджує Meta. Там занепокоєні тим, що діти можуть легко отримати доступ до неприйнятного контенту в соцмережах.