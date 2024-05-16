Оперативна обстановка й перспективи. Президент провів ставку в Харкові

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Президент Володимир Зеленський провів ставку в Харкові. Йому доповідали про оперативну обстановку на фронті, зокрема в районах Вовчанська та Липців, головком Олександр Сирський, командувачі ОСУВ «Хортиця» Юрій Содоля та ОТУ «Харків» Михайло Драпатий.

«Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним — посилюємо наші підрозділи», — написав Зеленський.

На ставці також проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів та можливості протидії окупантам.

Очільники Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки доповіли про наміри російського війська, а голова СБУ про контрдиверсійні заходи. На ставці визначили план подальших дій для обласної влади Харківщини та всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Президент заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів. Вони відзвітували про поточну ситуацію, основні ризики, ключові потреби.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Ситуація на прикордонні Харківщини станом на ранок 16 травня. deepstatemap.live