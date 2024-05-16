Росіяни беруть у полон цивільних у Вовчанську — відомо про розстріли
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- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
У північній частині міста Вовчанськ на Харківщині, де тривають активні бойові дії, російські окупанти беруть цивільних мешканців у полон.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
До 16 травня на тій ділянці також тривала евакуація мирних мешканців, яку проводила Національна поліція України.
Зараз російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяють цивільним евакуюватися. Людей викрадають і заганяють до підвалів. Утім, евакуаційні групи продовжують працювати у Вовчанську.
Також відомо про перші розстріли цивільних росіянами. Один з випадків: мешканець Вовчанська хотів втекти пішки, відмовившись виконувати команди окупантів. Його вбили.
Слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.
- Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України призупинили просування російських окупантів на Харківщині та зірвали їхні плани закріпитися у Вовчанську. Бої тривають у межах міської забудови на півночі Вовчанська.