Yasno: Через нестачу генерації та імпорту в Україні вводили екстрені відключення електроенергії

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Україні не вистачає власної генерації електроенергії та її імпорту для поточного рівня споживання. Ситуація вночі та вранці 16 травня була складнішою, ніж очікувалося, тому вводили екстрені відключення.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«Вчора ввечері «Укренерго» довів обсяг лімітів, які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення», — пояснив він.

І висловив сподівання, що ввечері 16 травня ситуація не повториться, і вдасться пройти пікові години споживання з дотриманням графіків відключень.

«Бабель»

Атака на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.