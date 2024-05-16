ЄС на цей рік прогнозує зростання ВВП України на 2,9%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% із подальшим прискоренням до 5,9% у 2025 році.

Про це йдеться в макропрогнозі, оприлюдненому на сайті Єврокомісії.

Після стійкості економіки у 2023 році, зростання сповільниться у 2024-му через «слабкі настрої, нові руйнування енергетичної інфраструктури та нестачу робочої сили».

Зазначається, що війна й надалі послаблюватиме настрої та перешкоджатиме виробничому потенціалу, зокрема в енергетичному секторі, де, за попередніми оцінками, на початку 2024 року було знищено від 30% до 40% енергетичних потужностей.

Згідно із прогнозом, мобілізація у поєднанні з постійним переміщенням людей, які рятуються від війни і всередині країни, і за кордоном, імовірно, і далі спричинятимуть брак робочої сили й матимуть наслідки для обсягів виробництва.

Прогнозується, що інфляція в Україні у 2024-му знизиться до 5,5%, але в 2025 році зросте до 7,8%.

Також Єврокомісія прогнозує зростання ВВП у 2024 році на рівні 1% в ЄС і 0,8% в зоні євро. Водночас у 2025-му очікується, що ВВП у ЄС зросте до 1,6%, а у зоні євро — до 1,4%.