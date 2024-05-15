Трамп погодився на дебати з Байденом. Коли й де вони пройдуть

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Колишній президент США Дональд Трамп прийняв пропозицію нинішнього глави Білого дому Джо Байдена провести передвиборчі дебати.

Відповідаючи на запитання журналіста, ймовірний кандидат від Республіканської партії сказав: «Так, я прийму пропозицію».

Відомо, що теледебати між Трампом і Байденом пройдуть у два раунди. Перший раунд запланований на 27 червня в місті Атланта (штат Джорджія). Організатором виступить CNN.

Другий раунд відбудеться 10 вересня, він транслюватиметься на телеканалі ABC News. Раніше команда Трампа наполягала на проведенні чотирьох раундів дебатів.

Перед цим найбільші медіа США закликали Байдена і Трампа провести дебати. Окрім ABC News, лист підписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group і FOX News Media, а також The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision, NPR, PBS NewsHour та USA TODAY.