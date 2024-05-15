The Guardian: Девіда Копперфільда звинуватили в сексуальному насильстві. Деякі з імовірних жертв були неповнолітніми

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Відомого американського ілюзіоніста, 67-річного Девіда Копперфільда звинуватили в сексуальному насильстві та в неналежній поведінці над 16 жінками в період із кінця 1980—2014 років. Понад половину постраждалих заявили, що на момент спілкування із Копперфільдом були неповнолітніми.

Про це йдеться в розслідування The Guardian.

Серед звинувачень проти ілюзіоніста те, що він нібито змусив трьох жінок вжити наркотики перед тим, як вступити з ним у статевий звʼязок. Постраждалі стверджують, що вони б не погодились на секс із Копперфільдом, якби не були під дією наркотиків.

Одна з імовірних постраждалих, Брітні Льюїс, у 2018 році звинуватила Копперфільда в тому, що він накачав її наркотиками і піддав сексуальному насильству в 1988 році, коли їй було 17 років.

Ще одна жінка розповіла The Guardian, що в 1993 вона та її подруга пішли до Копперфільда після одного з його шоу. Далі вони були під впливом наркотиків і Копперфільд нібито зайнявся сексом з кожною із них. Постраждала каже, що ні вона, ні її подруга не були в стані дати свідому згоду на статевий акт.

«Я ніколи б не сказала про це комусь, якби не була щиро, чесно перед богом переконана, що в той час була під наркотиками», — сказала жінка. Однак юристи Копперфільда спростовують звинувачення і кажуть, що в той час проти ілюзіоніста не поступало жодних звинувачень у тих містах, де він виступав. Адвокати Копперфільда кажуть, що «наркотики не є частиною його світу».

У чотирьох інших випадках жінки стверджували, що Копперфілд торкався їхніх тіл із сексуальним підтекстом або змушував торкатися його тіла під час живих виступів на сцені. На той час троє з імовірних жертв були підлітками. Родичі постраждалої 15-річної дівчини, які сиділи в залі під час виступу, стверджують, що бачили, як Копперфільд торкався її грудей. Сторона Копперфільда також відкидає ці звинувачення.

38-річна Феллон Торнтон розповіла виданню, що в січні 2014 року Копперфільд покликав її на сцену під час виступу в казино-готелі MGM Grand у Лас-Вегасі та стиснув її груди. Про цей випадок вона повідомила в поліцію та адміністрацію готелю, однак «відчула, що її справу не сприймуть серйозно». У поліції Лас-Вегасу журналістам заявили, що справу Торнтон закрили через відсутність доказів.

Також юристи ілюзіоніста заявили журналістам, що на відеозаписі виступу, на якій потрапила Торнтон, не видно, що Копперфільд торкався її грудей. Однак ні поліція, ні юристи, ні адміністрація готелю не дали журналістам доступ до відео з виступом.

Кілька жінок заявили, що Копперфільд нібито обіцяв допомогти їм з карʼєрою моделі або в індустрії розваг і що він нібито намагався підтримувати контакт з ними та їхніми батьками. У 1991 році одна з жінок, якій тоді було 15 років, зустрілася з Копперфільдом після його шоу. Після того він почав телефонувати їй пізно вночі та, за її словами, залицятися. Коли їй виповнилося 18 років, він нібито позбавив її цноти. Цей випадок адвокати Копперфільда не заперечували та заявили, що стосунки між повнолітньою жінкою та ілюзіоністом тривали чотири роки.

Як вказує The Guardian, Копперфільд опинився під пильною увагою преси через те, що спілкувався з Джеффрі Епштейном — американським мільйонером, якого звинувачували в сексуальному насильстві та торгівлі людьми.

«Наш клієнт не знав про жахливі злочини Епштейна, — заявили його адвокати. — Як і весь інший світ, він дізнався про це з преси».

Видання The Guardian розглядає звинувачення в рамках серії статей, які ґрунтуються на інтервʼю з понад 100 людьми, а також на судових і поліцейських протоколах.