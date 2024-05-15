«Укренерго» запроваджує аварійні відключення в усіх регіонах України
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Reuters / «Бабель»
У всіх регіонах України сьогодні, 15 травня, з 19:25 до 22:00 для промислових і побутових споживачів.
Про це повідомило «Укренерго».
Завтра впродовж доби для побутових і промислових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла. Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною.
«Причина обмежень — збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через російські обстріли», — зазначила компанія.
Українців просять зменшити використання енергоємних приладів. Нагадуємо, що саме треба вимкнути:
Атака на українську енергетику
Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:
- Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);
- Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);
- Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).
22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.
Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Після цього дві ГЕС вивели з експлуатації.