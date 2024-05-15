Вийшов перший тизер приквелу «Дюна: Пророцтво» від Max

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Max оприлюднила перший тизер приквелу «Дюна: Пророцтво». Премʼєра запланована на осінь.

Спіноф фільмів «Дюна» екранізує роман Браяна Герберта і Кевіна Джея Андерсона «Орден сестер Дюни».

У 2019 році серіал, який екранізує роман Браяна Герберта і Кевіна Джея Андерсона «Орден сестер Дюни», був заявлений під назвою «Дюна: Сестринство», а згодом назву оновили на «Дюна: Пророцтво». Згідно з синопсисом, його дія розгортається у великому всесвіті «Дюни», створеному Френком Гербертом, за 10 000 років до вознесіння Пола Атріда, та розповідає про двох сестер Харконнен, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит.

У фільмах Дені Вільньова Бене Ґессерит зображені як група могутніх жінок, які таємно правлять, використовуючи Голос, щоб впливати на волю інших. З дитинства їх навчають контролювати кожну функцію свого тіла, вони також мають покращені бойові навички та розвинене фізіологічне сприйняття.

За даними Variety, індійська суперзірка Табу («Життя Пі») зіграє у серіалі сестру Франческу. Це одна з найвідоміших акторок Боллівуду, вона двічі отримувала Національну кінопремію за найкращу жіночу роль.

В «Дюна: Пророцтво» також зіграють Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Тревіс Фіммел (який втілить роль головного лиходія), Джоді Мей, Марк Стронг, Сара-Софі Буссніна, Джош Хьюстон, Хлоя Ліа, Джейд Анука, Фейліанн Каннінгем, Едвард Девіс, Іфа Гайндс, Кріс Мейсон і Шалом Бруне-Франклін.

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