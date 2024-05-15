GCHQ: Росія готує «фізичні атаки» на країни Заходу

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Росія готує «фізичні атаки» на країни Заходу. Москва прагне піти далі, ніж просто кібератаки.

Про це заявила директорка Центру урядового звʼязку Великої Британії (GCHQ) Енн Кіст-Батлер на конференції CyberUK у Бірмінгемі, передає The Telegraph.

Керівниця спецслужби, що відповідає за ведення радіоелектронної розвідки та зазахист інформації органів уряду й армії, у своїй першій великій промові підкреслила безпосередню загрозу з боку Кремля й «епохальний» ризик, який становить Китай для Британії та її союзників.

За словами Енн Кіст-Батлер, GCHQ вважає, що Москва прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі.

«У GCHQ все більше занепокоєні зростаючими звʼязками між російськими спецслужбами й проксі-групами для проведення кібератак, а також підозрами у фізичному спостереженні та диверсійних операціях», – йдеться в повідомленні.

Кіст-Батлер наголосила, що Москва «виховує і надихає» групи кіберзлочинців, а «в деяких випадках, схоже, координує фізичні атаки проти Заходу». Наприклад, минулого тижня британцеві оголосили звинувачення в підпалі будівлі в Лондоні — пізніше прокуратура звинуватила його в роботі на російську «ПВК Вагнера».

У виступі на конференції очільниця GCHQ зазначила, що «путін не відмовився від своєї ідеї максимум — підкорити населення України». Вона додала, що підтримка Києва з боку Великої Британії залишається непохитною.

Також Британія зауважує, що Китай теж становить неабияку небезпеку для Лондону.