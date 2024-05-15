Премʼєра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини. Його везуть до лікарні

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Премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини біля будівлі у словацькому місті Гандлова, де проходило виїзне засідання уряду. Його терміново везуть в лікарню.

Про це пишуть словацькі видання Denník N і Pravda.

Журналіст видання Denník N, який був свідком події, зазначає, що після засідання уряду в Будинку культури премʼєр Фіцо вийшов до місцевих жителів — після цього пролунали кілька пострілів. Після них Фіцо впав на землю. За інформацією видання Pravda, Фіцо поранили в живіт і груди. Його стан важкий.

Стрілянину у Фіцо підтвердив на пленарному засіданні парламенту віцеголова Національної ради Словаччини Любош Блаха. Роботу засідання призупинили на невизначений термін.

На офіційній сторінці Роберта Фіцо у Facebook підтвердили, що сьогодні в нього стріляли. У повідомленні йдеться, що в премʼєрі стріляли кілька разів. через загрозу життю його гелікоптером везуть до лікарні в місті Банска-Бистріца, бо до Братислави занадто далеко.

«Наступні кілька годин будуть вирішальними», — йдеться в повідомленні.

Імовірного нападника поліцейські вже затримали. Поліція оточила територію, у будівлі провели евакуацію. Про безпеку інших урядовців подбала охорона. Відомо, що з місця інциденту евакуювали трьох міністрів.

Місцевий телеканал TV Joj вказує, що в Роберта Фіцо нібито стріляв 71-річний чоловік із Левіце. Інші повідомляють про чоловіка середніх років, якого затримали одразу після стрілянини. За інформацією Denník N, він стріляв із зареєстрованої короткоствольної рушниці.

15 травня члени уряду Словаччини вирушили на нараду в Гандлову, де мали обговорити соціально-економічну ситуацію в районах Прєвідза і Партизанське та запропонувати можливості для її покращення.

Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив замах на Фіцо. Він заявив, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, і побажав Фіцо скорішого одужання.