Франція передасть Україні нову партію ракет для ППО

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Франція передасть Україні нову партію зенітних ракет Aster для наземних систем протиповітряної оборони середньої дальності SAMP/T.

Про це міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив напередодні на слуханнях Національної асамблеї, передає Le Monde.

«Я щойно підписав другу партію ракет Aster, щоб SAMP/T, яку ми разом з нашими італійськими партнерами передали Україні, продовжувала працювати», — заявив міністр.

Водночас ані кількості переданих ракет, ані графіка поставок не уточнюють.