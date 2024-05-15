Франція передасть Україні нову партію ракет для ППО
- Автор:
- Олександра Амру
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Франція передасть Україні нову партію зенітних ракет Aster для наземних систем протиповітряної оборони середньої дальності SAMP/T.
Про це міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив напередодні на слуханнях Національної асамблеї, передає Le Monde.
«Я щойно підписав другу партію ракет Aster, щоб SAMP/T, яку ми разом з нашими італійськими партнерами передали Україні, продовжувала працювати», — заявив міністр.
Водночас ані кількості переданих ракет, ані графіка поставок не уточнюють.
- Наприкінці березня Лекорню анонсував, що його країна протягом 2024-го та початку 2025 років поставить Україні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки — «старої, але досі справної». Це буде в новому пакеті військової допомоги. Серед військової техніки, яку Париж хоче передати Україні, ймовірно будуть французькі бронетранспортери VAB (Vehicule de I’avant blinde), призначені для оперативного перевезення військових до поля бою під прикриттям броні. VAB розробили ще в 70-х роках минулого століття.
- Наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів та протиповітряного прикриття важливих нерухомих обʼєктів. Ця система ППО здатна збивати літаки, крилаті й балістичні ракети.