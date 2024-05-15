СБУ затримала коригувальників подвійного удару по багатоповерхівці на Донеччині

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Служба безпеки України затримала на Донеччині агентурну групу воєнної розвідки росії — шістьох агентів, які, як зазначають правоохоронці, коригували обстріли регіону.

Про це пише пресслужба СБУ.

Правоохоронці зʼясували, що 7 серпня 2023 року російські окупанти здійснили подвійний удар ракетами «Іскандер» по місту Покровськ за наведенням затриманих.

Під час першого удару росіяни поцілили у багатоквартирний будинок, а коли на місце приїхали поліцейські та рятувальники, вони завдали повторного удару. Були загиблі й поранені.

Також агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку. Агенти обходили місцевість і намагалися фіксувати оборонні позиції ЗСУ. У них був спільний куратор з воєнної розвідки рф.

Співробітник російської спецслужби використовував прокремлівські Telegram-канали, щоб знайти собі потенційних агентів і завербувати їх.

Слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 КМУ — державна зрада в умовах воєнного стану. Ще вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину за ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни). Підозрюваним загрожує довічне увʼязнення.