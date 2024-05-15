Ситуація на Харківщині. Росіяни за добу провели майже 30 атак, бої тривають

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На Харківщині росіяни за добу здійснили майже 30 атак на позиції українських військових. Низка зіткнень досі триває.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

На Харківському напрямку підрозділи українських військ відбили 11 атак, зокрема на напрямках Глибоке — Липці, Лукʼянці — Липці, Борисівка — Нескучне, Шебекіно (рф) — Вовчанськ. Три бойових зіткнення ще тривають.

На Купʼянському напрямку росіяни здійснили 16 атак на позиції українських військ на напрямках Лиман Перший — Синьківка, Вільшанка — Синьківка, Вільшанка — Петропавлівка, Кислівка — Іванівка, Крохмальне — Берестове, Коломийчиха — Стельмахівка, Коломийчиха — Мясожарівка, Ковалівка — Новоєгорівка, Площанка — Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має.

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У результаті російських обстрілів у Харкові за добу постраждали 22 людини, у Вовчанську одна жінка загинула, ще двоє жителів отримали поранення.

Наразі 2 202 місцевих жителі евакуювали з Чугуївського району, 3 533 з Харківського, 79 з Богодухівського та 2 177 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуювали 7 991 людину.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі тривають бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Прокуратура повідомила, що російські війська під час наступу у Вовчанській громаді захопили в полон цивільних українців. Місцевих жителів помістили в підвал 11 травня, а деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатися до волонтерів. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.