По всій Україні діють аварійні відключення світла

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Диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів по всій Україні.

Про це пише пресслужба «Укренерго».

Аварійні відключення поновили о 06:40, а триватимуть вони до 09:00. Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежували.

Причина відключень — це збільшення дефіциту електроенергії, оскільки через похолодання споживання зросло, а енергосистема суттєво пошкоджена через російські обстріли.

До того ж для промислових споживачів діють графіки обмеження потужності з 00:00 до 24:00 протягом 15 квітня.

Атака на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Після цього дві ГЕС вивели з експлуатації. З того дня в Україні почали вводити обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості.