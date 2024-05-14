«Укренерго» запроваджує аварійні відключення в усіх регіонах України

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Ангеліна Коткова / Катерина Бандус / «Бабель»

У всіх регіонах України сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 запроваджують контрольовані аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія «Укренерго».

«Причина — значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання», — зазначила компанія.

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби — з 00:00 до 24:00.

Світло відключатимуть і в Києві. «Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові, вони необхідні для термінового балансування енергосистеми. Будь ласка, наберіться терпіння. Усі енергетики працюють у режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло», — зазначають в YASNO.

Атака на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Після цього дві ГЕС вивели з експлуатації.