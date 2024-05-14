«Схеми» знайшли майно родин експосадовців в Дубаї на $30 мільйонів. Ось головні фігуранти

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Журналісти проєкту «Схеми» у матеріалах з витоку даних знайшли елітну нерухомість в ОАЕ, яку придбали родичі колишніх українських високопосадовців, нардепів, суддів і прокурорів. Загальна вартість знахідок становить приблизно $30 мільйонів. Розслідувальний проєкт Dubai Unlocked містить численні витоки інформації, переважно за 2020 та 2022 роки із Земельного департаменту Дубаю, а також з комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ.

У документах журналісти виявили дані про ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, експрезидента і екснардепа «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва, лобіста концерну «ЄДАПС» та ексрегіонала Василя Грицака, колишнього суддю Артура Ємельянова та ексзаступника прокурора Одеської області Олега Корнілова.

Наприклад, Злочевський придбав двоє апартаментів у комплексі W Residences — The Palm на узбережжі Перської затоки на штучному острові-пальмі за $11 мільйонів.

На момент купівлі нерухомості у 2019 році Злочевський вже не був при владі, а згодом його оголосили в розшук через підозри в економічних злочинах. Поки тривав судовий процес, ексміністр переписав майно на доньку Анну Злочевську, яка і досі значиться власницею двох апартаментів. На запит про коментар фігуранти не відреагували.

А от експрезидент «Мотор Січі», підсанкційний Вʼячеслав Богуслаєв разом із сином Олександром придбали 19 обʼєктів нерухомості в різних елітних районах Дубаю у проміжку з 2009 по 2018 роки — це 11 апартаментів у таких комплексах як Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower та інших, а також вісім офісних приміщень у Jumeirah Business Centre 1 і в недобудованому комплексі Dubai Pearl.

Загальна вартість цієї нерухомості перевищує $15 мільйонів.

Нині у власності Олександра Богуслаєва — пʼять об’єктів нерухомості в недобудові Dubai Pearl, а решта — продані, з виручкою у $3,5 мільйона. Як зʼясували журналісти, за допомогою транзакцій нерухомість родини Богуслаєвих також тривалий час здавалась в оренду — це могло принести $1,5 мільйона прибутку.

Розслідувачі звернулись до сімʼї Богуслаєвих через їхнього адвоката із запитаннями про походження коштів, відсутність згадки про них та обʼєкти нерухомості в ОАЕ в деклараціях екснардепа та запитанням про те, чи були сплачені податки в Україні під час продажу цих обʼєктів, але відповіді не отримали.

Нині Вʼячеслав Богуслаєв перебуває під вартою за низкою обвинувачень, зокрема в державній зраді, пособництві країні-агресору та протидії ЗСУ, які сам експрезидент «Мотор Січі» відкидає.

Також в Дубаї є майно Світлани Ємельянової — колишньої дружини впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова. Йдеться про три квартири в житловому комплексі Sadaf 6, кожна з яких площею 123 квадратні метри. Їхня загальна вартість — $1,8 мільйона.

Ємельянов відмовився відповідати на запитання розслідувачів по суті, посилаючись на те, що це нерухомість колишньої дружини.

Раніше в розслідуванні «Схем» йшлося про те, що розлучення Ємельянових могло бути фіктивним — щоб приховати інше елітне майно за кордоном. Адже суддя регулярно відвідував Відень, де мешкала Світлана Ємельянова з дітьми, також колишнє подружжя продовжувало разом відпочивати та мати спільний побут. Сам суддя фіктивність розлучення заперечує.

Нерухомість у Дубаї придбала і родина екснардепа-регіонала та лобіста концерну «ЄДАПС» Василя Грицака — двоє апартаментів загальною вартістю понад $700 тисяч у комплексах The Fairways North Tower та Ocean Heights.

Нині одна з квартир записана на старшого сина Грицака, друга — на дружину та молодшого сина. У коментарі «Схемам» Грицак заявив, що «вперше чує про нерухомість в ОАЕ».

Повідомляється також, що ексзаступник прокурора Одеської області Олег Корнілов придбав в Еміратах три квартири загальною вартістю понад $400 тисяч. Дві з них — наприкінці 2011 року й у 2012-му — на той час Корнілов вже обіймав посаду заступника головного прокурора Одещини. У 2020 році він придбав готельні апартаменти у преміум-комплексі Aykon City-Tower (вежа B).

Прокурора люстрували після Революції гідності, через що Корнілов звернувся до суду й у 2021 році поновився на посаді, отримавши понад 2,3 мільйона гривень з бюджету за «вимушений прогул». За рік після цього він звільнився.

Відповідно до транзакцій, двоє апартаментів здавались в оренду і могли принести $135 тисяч прибутку, а згодом ще понад $250 тисяч – від продажу двох квартир.

У жодній з наявних декларацій експрокурор не згадав про нерухомість в Дубаї, а в коментарі журналістам заявив, що в нього «немає там квартир».