Нацбанк оцінив втрати України через блокади на кордоні з Польщею
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Прямі втрати експорту товарів з України у перший місяць блокади на кордоні з Польщею становили $160 мільйонів, водночас імпорту — $500 мільйонів.
Про це повідомили в Національному банку України.
Надалі втрати імпорту вдалося частково компенсувати збільшенням поставок іншими шляхами, а експорту — запуском і нарощуванням потужностей нового морського коридору.
Завдяки повноцінній роботі нового морського коридору Україна зможе не лише компенсувати втрати від блокади кордонів і запровадження ліцензування зерна, а й повернутися на традиційні зарубіжні ринки, зазначають у НБУ.
В останні місяці українське продовольство повертається на ринки Азії та Африки, а металургійна продукція — на ринки Азії та Америки.
НБУ припускає, що блокада кордонів припиниться в другому кварталі 2024 року та не призведе до значних втрат експортерів.
Негативний вплив на діяльність підприємств-імпортерів також не буде тривалим і компенсується завдяки використанню запасів і певному надолуженню поставок у наступні періоди.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.