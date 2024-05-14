У Вовчанську російський військовий застрелив місцевого впритул. Ще один мирний житель зник

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У селі Стариця Вовчанської громади 14 травня російський військовий впритул застрелив 46-річного місцевого мешканця.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Крім того, один мирний житель сьогодні зник безвісти під час озброєного нападу окупантів. Його місцеперебування наразі невідомо. Наразі правоохоронці припускають, що окупанти або взяли його в полон, або вбили.

У населеному пункті тривають бойові дії.

Прокуратура розпочала два кримінальні провадження щодо скоєння воєнних злочинів російською армією у прикордонній громаді на Харківщині.

Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі тривають бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Прокуратура повідомила, що російські війська під час наступу у Вовчанській громаді захопили в полон цивільних українців. Місцевих жителів помістили в підвал 11 травня, а деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатися до волонтерів. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.