Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Постраждали 17 людей

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Ігор Клименко / Telegram

Увечері 14 травня російські війська вдарили по Харкову. Зараз відомо про 17 постраждалих, серед них троє дітей.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов й очільник МВС Ігор Клименко.

Окупанти влучили в десятий поверх багатоквартирного будинку. Минулося без пожежі. Там здійснюють поквартирний обхід і шукають можливих постраждалих. Також атаки зазнали гаражі — приблизно 10 із них горять.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Ігор Клименко / Telegram

Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка в середньому, їх госпіталізували. Ще пʼятеро людей з гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей 8 і 12 років. Одна дитина госпіталізована з легкими травмами.