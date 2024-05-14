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«Укрзалізниця» запустила оновлений сайт для купівлі квитків

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Getty Images / «Бабель»

«Укрзалізниця» запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків із розширеним функціоналом.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Наразі сайт працює в бета-режимі та має такі функції:

У «Дії» додали, що акаунт у застосунку УЗ буде синхронізуватись із сайтом. Тобто достатньо пройти верифікацію через «Дія.Підпис» один раз.

Там також зазначили, що перекупників відстежуватимуть і банитимуть.