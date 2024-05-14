«Укрзалізниця» запустила оновлений сайт для купівлі квитків
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
«Укрзалізниця» запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків із розширеним функціоналом.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Наразі сайт працює в бета-режимі та має такі функції:
- купівля квитків на будь-який поїзд;
- купівля квитків на поїзди Київ — Варшава і Київ — Відень після верифікації акаунту через «Дію.Підпис»;
- повернення квитків на міжнародні рейси;
- придбання квитків у жіночі купе;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та багато іншого.
У «Дії» додали, що акаунт у застосунку УЗ буде синхронізуватись із сайтом. Тобто достатньо пройти верифікацію через «Дія.Підпис» один раз.
Там також зазначили, що перекупників відстежуватимуть і банитимуть.