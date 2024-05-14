Бій Усик — Фʼюрі визначить абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. Коли пройде поєдинок

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Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) 18 травня проведе бій проти чемпіона WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО). Вони битимуться за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі (90,72 кг+). Ідеться про найпрестижнішу категорію в цьому виді спорту.

Вечір боксу відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena. Головний бій обслуговуватиме американський рефері Марк Нельсон. Суддями бою стануть Мануель Олівер Палермо з Іспанії, Крейг Меткалф із Канади та Майк Фіцджеральд з США.

За київським часом поєдинок розпочнеться після опівночі, тобто вже 19 травня, офіційний транслятор бою в Україні — онлайн-сервіс Megogo.

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Обидва боксери досі є непереможними на професійному рівні. Фʼюрі виграв 34 з 35 поєдинків, серед яких була і перемога над Володимиром Кличком. Єдина нічия в карʼєрі британця трапилась в бою проти Деонтея Вайлдера у 2018 році.

Що ж стосується Усика, то українець тріумфував у кожному 21 бою на рівні профі. Востаннє Олександр виходив на ринг у серпні минулого року, коли нокаутував у девʼятому раунді британця Даніеля Дюбуа.

Переможець стане першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який матиме всі пояси. Востаннє таким чемпіоном був Леннокс Льюїс — у 1999 році він виграв три титули в бою з Евандером Холіфілдом, здобувши пояси WBA, WBC та IBF. Утім, з 2007 року зʼявився ще й пояс WBO, і відтоді жодному боксеру не вдавалося зібрати всі нагороди в одних руках.