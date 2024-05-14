Росіяни продовжують атакувати Харківщину, загинуло двоє цивільних

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Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді на Харківщині загинули двоє місцевих жителів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Через ворожі обстріли, які відбулися у місті Вовчанськ об 11:55, загинула 80-річна жінка. Також загорівся приватний будинок.

У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Прокуратура повідомила, що російські війська під час наступу у Вовчанській громаді взяли в полон цивільних українців. Місцевих жителів помістили в підвал 11 травня, а деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатися до волонтерів. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.