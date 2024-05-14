В Україні посилюють обмеження для промисловості на споживання електроенергії

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В енергосистемі України більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії, бо є масштабні пошкодження інфраструктури.

Про це пише «Укренерго».

Через таку ситуацію графік обмеження потужності для промислових споживачів діятиме з 16:00 14 травня до 07:00 15 травня.

Станом на ранок 14 травня споживання зросло на 4,5 %, як порівняти з тим же часом вчора, 13 травня. Водночас вчора, 13 травня, вечірній максимум споживання був на 4% вищим за максимум попереднього робочого дня, 10 травня.

Щоб зменшити дефіцит у енергосистемах «Укренерго» подало запит на аварійне електропостачання в Україні з 00:00 до 07:00 та з 10:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Так було 13 травня. Сьогодні, 14 травня, аварійну допомогу від країни ЄС брали з 00:00 до 07:00.

В «Укренерго» закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо в період з 17:00 до півночі.