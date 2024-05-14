Держсекретар США Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом. Ось про що говорили з президентом України Зеленським

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Сьогодні вранці держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом на тлі нового російського наступу на Харків. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорили, серед іншого, потребу Харкова у системах ППО та нову військову допомогу Україні.

Звертаючись до Блінкена, Зеленський передусім заявив про дефіцит і велику потребу в системах протиповітряної оборони.

«Дійсно нам сьогодні потрібні дві системи Patriot — для Харкова та Харківщини, тому що там люди під вогнем. Мирні жителі, воїни, всі вони під російськими атаками», — заявив Зеленський.

Водночас Блінкен каже, що США «знають, що Україна переживає складні часи», але, за його словами, нова військова допомога Києву «вже в дорозі, її частина вже надійшла».

«І це матиме значний вплив на стримування російської агресії на полі бою», — додав Блінкен.

Під час зустрічі Зеленський також подякував США за «двопартійну» підтримку. Крім того, він сказав Блінкену, що хотів би обговорити гарантії безпеки для України та Глобальний саміт миру, що пройде в Швейцарії 15—16 червня. Зеленський попросив Блінкена допомогти залучити якомога більше країн до саміту.