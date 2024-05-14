Буданов очікує, що росія незабаром розпочне наступ на Сумщину

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РБК-Україна

У ГУР Міноборони очікують, що росіяни продовжуватимуть активні атаки Харківщини ще близько трьох днів, після чого почнуть наступ на Суми.

Про це очільник ГУР Кирило Буданов розповів 13 травня в інтервʼю The New York Times.

Буданов вважає, що російські атаки мають на меті розтягнути резерви українських військ і відволікти їх від участі в бойових діях в інших регіонах.

За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

«Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає», — каже Буданов.

Він також зазначив, що російські атаки розраховані на те, щоб посіяти паніку і розгубленість у регіоні.

«На цей час наше завдання — стабілізувати лінію фронту, а потім почати відтісняти їх назад через кордон», — сказав він, додавши, що приплив українських резервів частково зірвав російські плани.

За оцінками очільника ГУР, українські війська зможуть укріпити свої позиції й стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Водночас він очікує наступу росіян у Сумській області.

Павло Величко, український офіцер, який служить поблизу російського кордону в Сумській області, повідомив, що останнім часом почастішали російські обстріли околиць Сум.

«Я не знаю, чи це щось означає, тому що ті місця і так часто обстрілювали. У будь-якому випадку ми перебуваємо у повній бойовій готовності», — додав він.

Тим часом на Сумщині продовжується евакуація з прикордонних населених пунктів, а 13 травня почали евакуювати і жителів Білопілля та Ворожби, повідомили в ОВА.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Прокуратура повідомила, що російські війська під час наступу у Вовчанській громаді взяли в полон цивільних українців. Місцевих жителів помістили в підвал 11 травня, а деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатися до волонтерів. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.