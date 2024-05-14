У США заборонили імпорт урану з росії. Президент Байден підписав закон

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Joe Biden / Twitter

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав «Закон про заборону імпорту російського урану», який забороняє імпорт неопроміненого низькозбагаченого урану, виробленого в росії або російською компанією.

Про це йдеться на сайті Білого дому США.

Після цього радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван оприлюднив заяву, у якій заявив, що цей закон спочатку зменшить, а потім нівелює залежність Штатів від росії в цивільній ядерній енергетиці.

«Цей новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Це допоможе зберегти наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь. І, спираючись на безпрецедентні $2,72 мільярда федерального фінансування, які Конгрес нещодавно виділив на прохання президента, це запустить нові потужності зі збагачення в США і надішле чітке повідомлення промисловості про те, що ми прагнемо довгострокового зростання нашого ядерного сектора», — заявив радник.

Закон про заборону імпорту російського урану набуде чинності через 90 днів після підписання і діятиме до 2040 року. Деякі відступи від нього допускаються до січня 2028 року. Якщо не буде інших джерел постачання, Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт збагаченого урану з росії.

Росія постачала майже 25% збагаченого урану, який США використовували як паливо для флоту з понад 90 комерційними реакторами. Це робило рф найбільшим іноземним постачальником. Такі продажі приносять Москві близько мільярда доларів на рік, але заміна цих поставок може стати проблемою, є ризик підвищення цін на збагачений уран приблизно на 20%.