Данія передасть Україні перші винищувачі F-16 упродовж місяця

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Ukrainian Air Force / X

Данський премʼєр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що Данія передасть Україні перші винищувачі F-16 протягом місяця.

Про це Фредеріксен сказала під час пресконференції в Стокгольмі. Її слова цитує кореспондент Die Zeit Йорг Лау.

Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів.