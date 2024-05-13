Трансляція «Євробачення-2023», яке Британія провела від імені України, отримала премію BAFTA TV

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Пряма трансляція «Євробачення-2023», яка пройшло в Ліверпулі від імені України, перемогла в номінації «Найкраще висвітлення подій наживо» на BAFTA TV Awards.

Про це йдеться на сайті премії.

Премію за висвітлення «Євробачення-2023» здобула виробнича група BBC Studios / BBC One. Нагороду за участь у шоу отримала Ганна Ваддінгем, одна з ведучих. Разом з командою ВВС на сцену також піднялася співведуча, українська співачка Юлія Саніна.

«Мої вітання усім, хто створював «Євробачення 2023»! Минув рік, а ми продовжуємо з теплом згадувати, як дві країни і дві культури створили історію на сцені у Ліверпулі разом. І ця нагорода — красивий фінальний акорд», — написала Саніна.

У номінації також змагалися концерт до коронації Чарльза та Королівський фестиваль пам’яті Британського легіону, що відбувається щороку.

На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс 2023 року провели у Великій Британії, яка в 2022 році посіла друге місце.