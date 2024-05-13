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Сили оборони України збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом на Харківському напрямку тривають бої, а кількість бойових зіткнень за добу збільшилася до 12. Українські військові потіснили ворога й зачищають його на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Також розпочалося боєзіткнення в районі населеного пункту Стариця.

Загальні втрати російського війська становлять 106 окупантів, 25 одиниць озброєння та військової техніки.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 7, на Сіверському — до 14, на Краматорському — до 31, на Покровському — до 31. На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 13 травня українські війська від початку повномасштабного вторгнення знищили 350 літаків, без урахування цього штурмовика Су-25, і 325 гелікоптерів.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.