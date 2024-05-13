Росіяни під час наступу на Харківщину захопили в полон цивільних. Декому вдалося втекти

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Російські війська під час наступу на Харківщині взяли в полон цивільних українців. Прокуратура почала розслідування.

Про це повідомила пресслужба Харківської прокуратури.

За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступу російської армії окупанти силоміць утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня.

Деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатись до волонтерів. Наразі люди перебувають у безпеці.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.