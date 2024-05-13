Олега Гладковського заочно арештували у справі закупівель автівок для армії

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Фото УНІАН

ВАКС заочно відправив під варту колишнього першого заступника секретаря РНБО, підозрюваного у зловживаннях при закупівлі автівок для армії. Імені підозрюваного не вказано, але з деталей справи випливає, що мова про Олега Гладковського.

Про це повідомила пресслужба САП.

За версією слідства, Гладковський забезпечив внесення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю за держкошт вантажних автомобілів МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства «Автоскладальний завод № 2», що входить до складу корпорації «Богдан».

При цьому сам Гладковський та його рідні мають частку власності в компанії «Богдан».

Також зʼясувалось, що автомобілі купували за незаконно збільшеними цінами. В результаті держава переплатила 17,44 мільйона гривень.