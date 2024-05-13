Єгипет приєднався до позову проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН через війну в Газі

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Єгипет 12 травня оголосив, що підтримає позов Південно-Африканської Республіки в Міжнародному суді ООН, яка звинувачує Ізраїль в геноциді в Газі.

Про це пише Times of Israel.

У заяві Єгипту говориться, що рішення ухвалили через «зростання жорстокості і масштабів ізраїльських нападів на палестинське цивільне населення в секторі Гази», а також через «прямі обстріли цивільних осіб і руйнування інфраструктури».

Єгипет також закликав міжнародну спільноту сприяти припиненню вогню в Газі та припиненню операції в місті Рафах.

Що передувало

29 грудня 2023 року Південно-Африканська Республіка звернулася до Міжнародного суду ООН, щоб визнати, що Ізраїль під час війни в секторі Гази порушує Конвенцію ООН про заборону геноциду. Міжнародну Конвенцію про геноцид ратифікували понад 150 країн, вона дозволяє нації подавати скаргу проти іншої, яка, на її думку, вчиняє геноцид — навіть якщо вона не має прямого стосунку до конфлікту.

Уже 11 січня 2024 року Міжнародний суд ООН розпочав слухання за позовом ПАР проти Ізраїлю. Позивачі прагнуть довести, що дії Ізраїлю виходять за межі самооборони й мають ознаки геноциду. І що військові операції Ізраїлю (які, за словами палестинських чиновників, забрали життя понад 26 тисяч людей) покликані знищити палестинців у секторі Гази як окрему групу.

ПАР просить Міжнародний суд ООН видати тимчасовий наказ про припинення вогню в секторі Гази, доки триватиме розгляд справи про геноцид — а він може тривати роками.

Наприкінці січня 2024 року Міжнародний суд ООН у межах позову «ПАР проти Ізраїлю» зобовʼязав Ізраїль вжити низку тимчасових заходів для запобігання геноциду в секторі Гази, проте не постановив негайно припинити бої в межах військової операції Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС. Водночас в Ізраїлі заявили, що війна проти палестинського угруповання ХАМАС триватиме стільки, скільки треба.