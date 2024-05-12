Поліція оголосила підозру чоловіку, який кинув гранату в поліцейського у Броварах

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Пресслужба Нацполіції

Поліція повідомила про підозру чоловіку, який 11 травня кинув гранату в правоохоронця в Броварах. Через це поліцейський отримав поранення ніг та лівої руки, а підозрюваний — травму лівої ноги та обох рук.

Про це повідомила Національна поліція України.

Правоохоронці зазначили, що 37-річного підозрюваного уже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотиків. На момент злочину він перебував в розшуку.

Підозрюваному інкримінували підозру в посяганні на життя правоохоронця та в незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує строк до 15 років або довічне позбавлення волі.