Віцеканцлер Швейцарії раптово помер під час походу в гори. Йому було 55 років

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Keystone

Речник Федеральної ради та віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці раптово помер 10 травня під час походу в гори. Йому було 55 років.

Про це повідомили на сайті уряду Швейцарії.

Сімонацці любив відпочивати в горах, але в пʼятницю він раптово знепритомнів під час походу та помер. У нього залишились дружина та троє дорослих дітей. Звістка про його раптову смерть шокувала членів Федеральної ради Швейцарії.

Речник Федеральної ради та віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці. Keystone

У швейцарському уряді заявили, що разом із Сімонацці федеральна адміністрація втратила «чудову людину і чудового колегу», який був державним службовцем «у найкращому розумінні цього слова».

Сімонацці призначили віцеканцлером і спікером Федеральної ради ще в листопаді 2008 року. Він брав участь у засіданнях уряду, вів їхні протоколи, а також займався комунікаціями. Крім того, Сімонацці очолював кілька відділів і президентську службу у відомстві федерального канцлера Швейцарії.