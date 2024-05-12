Василь Ломаченко нокаутував Джорджа Камбососа та став чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF

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Український боксер Василь Ломаченко виграв бій проти австралійця Джорджа Камбососа та став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.

Титульний бій відбувався в австралійському Перті 12 травня. Ломаченко мав можливість виграти титул вперше після поразки у 2020 році Теофімо Лопесу — тоді український боксер втратив пояси WBA, WBC та WBO.

В 11-му раунді поєдинку Ломаченко здобув перемогу над Камбососом достроково: спершу відправив у нокдаун, а потім — ще в один, після чого бій завершили. Після бою Ломаченко подякував за перемогу Господу Богу, команді опонента та своїй команді, а також «людям, які дивляться бокс і вболівають». Свою перемогу він присвятив батькові Анатолію.

Тепер на рахунку Ломаченка 18 перемог (12 — нокаутом) і три поразки на професійному ринзі.