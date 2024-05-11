Міноборони Британії оголосило про передачу Україні найбільшого у своїй історії військового пакета на $626 млн

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Міністерство оборони Великої Британії оголосило в соцмережі Х про передачу Україні найбільшого у своїй історії військового пакета на £500 мільйонів (понад $626 млн).

У короткому повідомленні сказано, що в пакеті 4 мільйони боєприпасів, понад 1 600 ракет, 400 транспортних засобів, включно зі 160 бронеавтомобілями Husky класу MRAP, які мають посилений захист від мін і засідок.

В квітні цей пакет анонсував премʼєр-міністр країни Ріші Сунак. Тоді уряд Британії повідомив, що в пакеті 60 човнів (рейдові та водолазні катери), а також морські гармати, понад 1 600 ракет, з яких частина для протиповітряної оборони та додаткові далекобійні ракети Storm Shadow, більш ніж 400 одиниць техніки (160 Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів) і майже 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї.