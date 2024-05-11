У передмісті Вінниці в ДТП загинули троє поліцейських. Поранені ще троє цивільних

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Петро Порошенко / Flickr

У суботу, 11 травня, у передмісті Вінниці в аварії загинули троє поліцейських.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Вінницькій області.

ДТП сталося приблизно о 12:00. На об’їзній дорозі Вінниці зіштовхнулися три легковики, в одному з яких були правоохоронці. Вони поверталися з навчання і в цей час не були на службі. На місці загинули троє поліцейських Білоцерківського райуправління. Ще одного правоохоронця госпіталізували.

У другій автівці Toyota Tundra постраждали водій, його дружина та їхня неповнолітня дитина — вони в лікарні. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль отримав пошкодження. Його водій не постраждав.

На місці аварії тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП. Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — позбавлення волі строком до 10 років.