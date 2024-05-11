США схвалили продаж Україні трьох установок HIMARS
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Державний департамент США схвалив терміновий продаж уряду України трьох реактивних систем залпового вогню HIMARS приблизно за $30 мільйонів.
Про це йдеться в повідомленні Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.
Ці три HIMARS купить для України уряд Німеччини, про що раніше заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. У заяві відомства сказано, що з проханням придбати ці РСЗВ раніше звертався уряд України.
Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає термінового продажу Україні вказаних систем. Вони надійдуть із запасів армії Сполучених Штатів.
- РСЗВ М142 HIMARS є колісною полегшеною версією гусеничної РСЗВ M270 MLRS. Вона призначена для тактики «стріляй-і-тікай». HIMARS може випускати широкий спектр боєприпасів різної дальності, зокрема і балістичні ракети ATACMS. ЗСУ мають на озброєнні HIMARS і M270 ще з 2022 року, але росіяни певну кількість установок уже знищили або пошкодили.