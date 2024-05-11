Учасника «Євробачення-2024» від Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували з фіналу конкурсу

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Представника Нідерландів на «Євробаченні-2024» Йоста Кляйна дискваліфікували з фіналу пісенного конкурсу. Його звинуватили в насильницькій поведінці щодо співробітниці телевізійної команди.

Про це повідомляє Європейська спілка радіомовлення і телебачення.

Наразі шведська поліція розслідує скаргу жінки зі знімальної групи щодо інциденту, який стався після виступу нідерландського представника у півфіналі 9 травня. У Спілці вважають, що під час судового процесу недоцільно, щоб Кляйн продовжував брати участь у конкурсі.

«Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне і захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу», — йдеться в заяві Спілки.

Напередодні Йост Кляйн, який виступав із піснею “Europapa” і пройшов у фінал, пропустив генеральну репетицію.