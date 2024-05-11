Сьогодні пройде фінал «Євробачення-2024». Україна виступатиме другою

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Грандфінал «Євробачення» пройде 11 травня в Мальме. У шоу братимуть участь 26 країн, 20 із них вийшли з двох півфіналів, ще 5 — це країни «великої пʼятірки» — Іспанія, Франція, Італія, Велика Британія та Німеччина, а також господарка конкурсу — Швеція.

Фінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Транслювати «Євробачення» буде телеканал «Суспільне». Україна виступатиме другою.

Також на YouTube-каналі «Євробачення Україна» фінал коментуватимуть незмінний голос конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байдак.

Як проголосувати на «Євробаченні»

Проголосувати можуть громадяни з усіх країн-учасниць. Глядачі можуть віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows, телефоном та/або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час трансляції.

Кожен зможе проголосувати до 20 разів, але обрати пісню своєї країни не можна.

Голосування у фіналі почнеться безпосередньо перед початком конкурсних виступів, триватиме протягом усього шоу і ще 40 хвилин після завершення. Тож проголосувати за своїх фаворитів можна одразу після їхнього виступу (або навіть під час).

Голоси глядачів становлять 50% від загальної оцінки, решту визначає професійне журі в кожній країні-учасниці. Бали журі від України оголошуватиме співачка Джамала.

Проголосувати також можуть країни, які не беруть участі в конкурсі. Це можна зробити через спеціальний сайт. Голосування для таких глядачів завершиться на початку прямого ефіру. Їхні голоси будуть конвертовані в бали з такою ж вагою, як і в однієї країни-учасниці.