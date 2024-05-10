Телескоп «Хаббл» показав галактику Центавр А з надмасивною чорною дірою

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На відстані приблизно 11 мільйонів світлових років від Землі розташована гігантська галактика Центавр А. У її центрі — надмасивна чорна діра, яка викидає в космос струмені газу з великою швидкістю.

Про це пише NASA, згадуючи архівні фото протягом тижня, присвяченого чорним дірам.

Викривлена ​​форма газово-пилового диска Центавра А свідчить про її зіткнення й злиття з іншою галактикою. У результаті ударних хвиль хмари водню стискаються, завдяки чому починається процес активного зореутворення.

На зображенні яскраво світяться молоді блакитні зоряні скупчення. Червоні плями — це області утворення нових зірок.

Чорні діри, а особливі надмасивні, створюють потужну силу тяжіння, тому ніщо, навіть світло, не може їх покинути.