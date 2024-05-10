Канадський виробник бронемашин Roshel локалізує виробництво в Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Канадський виробник бронемашин Roshel планує розгорнути виробництво бронетехніки на території України.
Про це заявив генеральний директор компанії Роман Шимонов.
«Ми вже маємо кілька майстерень по всій Україні, які займаються ремонтом і обслуговуванням наших автомобілів. Окрім цього, ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні. У Roshel працює понад 200 біженців з України тут, у Канаді, які отримали унікальний досвід. Багато з них прагнуть повернутися в Україну і продовжити роботу там», — сказав Шимонов.
- Roshel за час великої війни з росією передала Україні вже тисячу своїх бронемашин Senator, а в лютому цього року повідомила, що вийшла на рівень виробництва 120 бронеавтомобілів на місяць. Senator здебільшого мають на озброєнні прикордонники.
- Бронемашини Senator у варіанті MRAP (посилений захист від мін і засідок) вміщує до 10 військових, має високу прохідність і витримує обстріл кулями калібру до 7,62×39 мм на відстані 30 метрів, а також підрив 6 кг вибухової речовини (протитанкової міни). На даху машини можна розмістити турель з кулеметом або автоматичним гранатометом.