Канадський виробник бронемашин Roshel локалізує виробництво в Україні

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Канадський виробник бронемашин Roshel планує розгорнути виробництво бронетехніки на території України.

Про це заявив генеральний директор компанії Роман Шимонов.

«Ми вже маємо кілька майстерень по всій Україні, які займаються ремонтом і обслуговуванням наших автомобілів. Окрім цього, ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні. У Roshel працює понад 200 біженців з України тут, у Канаді, які отримали унікальний досвід. Багато з них прагнуть повернутися в Україну і продовжити роботу там», — сказав Шимонов.