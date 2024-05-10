Сухопутні сили ЗСУ створять рекрутинговий центр. Насамперед він шукатиме операторів дронів
- Автор:
- Оля Березюк
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У Сухопутних військах Збройних сил України створюють власний рекрутинговий центр для комплектування підрозділів.
Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Першочерговим завданням центру буде відбір і комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ.
Під час відбору кожний кандидат, який відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова — на базі окремого центру та під керівництвом фахівців із бойовим досвідом.
Більш детальну інформацію про програму відбору і підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314.
- Міноборони України ще наприкінці минулого року почало займатися рекрутингом. Спочатку відомство уклало угоди з чотирма компаніями, які надали безплатно свої майданчики для розміщення вакансій. Це Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX Україна. Також Міноборони розпочало співпрацю з Державним центром зайнятості. Це означає, що вакансії пропонуватимуть безробітним у всіх регіонах України.
- Станом на 1 травня в Україні відкрили 19 центрів рекрутингу.