Мінʼюст: Мобілізація засуджених дозволить долучити до Сил оборони 10–20 тисяч людей

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Міністерство юстиції очікує, що закон про мобілізацію засуджених дозволить залучити до війська 10—20 тисяч людей.

Про це в інтервʼю BBC News сказав міністр юстиції Денис Малюська.

«Так, 10—20 тисяч. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що залежно від кожного сценарію кількість буде різна», — зазначив він.

Міністр додав, що багато чого залежить від військово-лікарських комісій.

«От у нас вже був досвід проходження увʼязненими ВЛК. Оцей підхід, де перед тобою має бути людина з ідеальним здоровʼям. Принаймні, вони застосовували щодо наших установ такий підхід. Це має бути просто, не знаю, «двометровий арієць-блондин зі знанням трьох іноземних мов». Але здається, що підхід зараз змінився, зараз Збройні сили більш налаштовані, щоб менше перепон створювати для мобілізації», — каже Малюська.

Він також не виключив можливість залучати до мобілізації засуджених за вбивство.

«Але (засуджені) за вбивство двох і більше, наприклад, якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Тим паче, якщо ми говоримо про вбивць, особливо про засуджених довічно — це, як правило, люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18—19 років. Мозок ще не сформований, психіка нестабільна. І після десятків років у вʼязниці зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18—19 років. Це підтвердить будь-який психолог», — каже міністр.

За його словами, пенітенціарні установи в Україні, включно зі слідчими ізоляторами, переповнені.

«Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію увʼязнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу», — каже міністр.