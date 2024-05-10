Глава Мінʼюсту каже, що нині немає сенсу звертатися до Конституційного суду щодо легітимності Зеленського

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Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного суду щодо легітимності президента Володимира Зеленського.

На запитання журналіста ВВС News про доречність звернення до Конституційного суду міністр юстиції заявив, що він не є субʼєктом, який може звертатися до цього органу, і додав, що зараз це вже пізно робити.

«Таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні, зараз офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента було б величезною помилкою, тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися», — сказав Малюська.

Міністр зазначив, що Зеленський не втратить свою легітимність після закінчення його п’ятирічного строку повноважень 21 травня. Повноваження президента тривають до обрання наступного.

«Але чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти, до чого придратися чи на чому побудувати якусь теорію змови, це знайде», — сказав він.

Малюська наголосив, що автори Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України, тому деякі норми щодо цього сформульовані «не ідеально, мʼяко кажучи».