Генштаб ЗСУ: За минулу добу росіяни втратили 32 бронемашини та 47 артсистем. Яка ситуація на фронті

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу російські війська втратили ще орієнтовно 980 військових (убитими та пораненими), пʼять танків, 32 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 одиниці автомобільної техніки та цистерн і чотири одиниці спецтехніки.

Загальні втрати росіян на війні проти України від початку повномасштабного вторгнення можна переглянути в інфографіці Генштабу нижче:

Крім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ вдарили по радіолокаційній станції ворога, двох складах боєприпасів і по 17 районах зосередження російських військових.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав шість ракетних і 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Уночі росіяни вчергове атакували Україну десятьма дронами Shahed. Українська протиповітряна оборона знищила всі безпілотники.

На Купʼянському напрямку українські воїни відбили 13 атак у районах Синьківки, Петропавлівки й Берестового Харківської області, а також у районі Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районах Новосадового і Торського Донецької області та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокамʼянського, Нового, Роздолівки, Іванівського, Ступочків, Кліщіївки й Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 28 атак у районах Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримали сім спроб ворога прорвати оборону українських військ у районах Костянтинівки, Водяного й Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції українських війська в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог два рази безуспішно атакував позиції українських військових.