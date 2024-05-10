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У фіналі «Євробачення» Україна виступатиме другою

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Alyona Alyona та Jerry Heil, які цього року представляють Україну на пісенному конкурсі «Євробачення — 2024», виступатимуть у фіналі другими.

Порядок виступів опублікували організатори конкурсу.

Фінал конкурсу відбудеться в суботу, 11 травня. Виконавці виступатимуть у такому порядку:

68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому беруть представники 37 країн, відбувається у травні у шведському місті Мальме.