Росіяни атакували Харків ракетами, а південь дронами. Скільки Shahed збили ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російські окупанти минулої ночі атакували Україну ударними безпілотниками й ракетами. Про це вранці повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Противник випустив 10 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із території тимчасово окупованого Криму і дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області.
Підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони знищили всі 10 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
О 03:20 окупанти атакували Харків — у трьох будинках виникла пожежа, ще 12 пошкоджені. Постраждали дві людини: дитина 11 років і жінка 72 років. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
- У ніч проти 9 травня сили ППО знищили 17 із 20 дронів Shahed на Одещині, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.